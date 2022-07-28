В КНР отреагировали на активность авианосной группы США в Южно-Китайском море

Вадим Карасев

МИД КНР назвал активность авианосной группы США в Южно-Китайском море «игрой мускулами»

МИД КНР назвал активность авианосной группы США в Южно-Китайском море в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «игрой мускулами». Об этом заявил официальный представитель китайского министерства Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

«США в очередной раз отправили авианосец в Южно-Китайское море, чтобы показать свои мускулы. Теперь вы можете ясно видеть, кто является самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море и Азии», — отреагировал дипломат.

Ранее США направили в сторону Тайваня авианосную группу в связи с возможным визитом на остров Пелоси. Атомный авианосец «Рональд Рейган» и его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами, вышли из Сингапура 25 июля и направились в Южно-Китайское море. Американские военные не раскрыли свой конечный пункт назначения, но маршрут приведет авианосную группу к Тайваньскому проливу, «если она продолжит движение в том же направлении», отметили в South China Morning Post.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США также призвали Пелоси довести дело до конца и посетить Тайвань, несмотря на предупреждения президента Джо Байдена. Белый дом предупредил Пелоси о риске во время ее возможного визита на Тайвань. На прошлой неделе должностные лица из Пентагона проинформировали спикера о том, что в регионе присутствует напряженность.

26 июля официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае приезда Пелоси на Тайвань. Визит американского политика приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе.