В Конгрессе США не успели до каникул доработать законопроект о стейблкоинах

Двухпартийный законопроект по установлению надзора над стейблкоинами не представят до августовского перерыва в работе Конгресса США, признала глава комитета по финансовым услугам Палаты представителей Максин Уотерс.

"Хотя заместитель [Патрик Макгенри], министр финансов [Джаннет] Йеллен и я достигли значительного прогресса в достижении соглашения по законодательству, мы, к сожалению, еще к нему не пришли, и поэтому продолжим наши переговоры после августовского перерыва", — заявила конгрессвумен в ходе обсуждения графика работы комитета.

Макгенри подтвердил, что работа над актом "близка" к завершению.

"Очень важно, чтобы мы продолжали продвигаться вперед в этом направлении, с целью получить нормативную базу, которая защищает потребителей, позволяя при этом ответственные инновации", — подчеркнула Уотерс.

Согласно СМИ, она с Макгенри работает над сделкой по законопроекту при посредничестве Йеллен.

Минфин настаивает, чтобы в документе учитывались риски для клиентских средств, когда криптобиржи не отделяют эти активы от своих собственных. Республиканец Макгенри выступает против расширения действия законодательства.

Меньше противоречий между сторонами вызывает ведущая роль Федеральной резервной системы (ФРС) в надзоре за стейблкоинами.

О других деталях готовящегося законопроекта ничего не известно.

Напомним, в мае Йеллен на фоне инцидента с TerraUSD (UST) призвала принять закон о регулировании стейблкоинов до конца года.

Ее мнение о важности внедрения правил для "стабильных монет" поддержал кандидат на должность вице-председателя ФРС Майкл Барр.