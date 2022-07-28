В Пакистане из-за наводнений погибли больше 300 человек
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В Пакистане из-за наводнений погибли больше 300 человек

В Пакистане из-за наводнений погибли больше 300 человек

Ливни, обрушившиеся на Пакистан, привели к наводнениям и массовым человеческим жертвам, передает ОТР. За две недели погибло уже 337 человек. Более ста человек стали жертвами наводнения на юго-западе Пакистана.

В эвакуации населения участвуют военные, однако, как людей, так и спасательной техники не хватает. Многие пострадавшие покидают затапливаемые районы самостоятельно.

Отмечается, что вынужденным переселенцам местные власти предоставляют еду, палатки и предметы первой необходимости. 

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По материалам: pnp.ru

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