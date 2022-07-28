В Перми будут развивать машиностроение и нефтехимию

В Перми создадут особую экономическую зону, где компании-инвесторы будут развивать проекты в области нефтехимии, машиностроения и информационных технологий. Такое постановление правительства от 16 июля 2022 года № 1280 вступает в силу 28 июля.

Особая экономическая зона «Пермь» относится к промышленно-производственному типу, сообщили на сайте правительства 17 июля. Ее резиденты займутся проектами в сфере нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий. Например, там хотят наладить производство полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли. Планируют строить речные суда для пассажирских и грузовых перевозок.





В составе особой экономической зоны будет работать центр обработки данных и логистический комплекс. Чтобы стать ее резидентом, надо инвестировать в развитие проектов не менее 10 миллиардов рублей.