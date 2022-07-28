В России создали корпус для первого импортозамещенного Superjet
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В России создали корпус для первого импортозамещенного Superjet

В России создали корпус для первого импортозамещенного SuperjetТАСС: ОАК завершила работу над фюзеляжем Sukhoi Superjet New и вскоре отправит его в ЦАГИ

Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New готов и в ближайшее время прибудет в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) для прочностных испытаний. Об этом со ссылкой на источник, близкий к «Ростеху», сообщает ТАСС.

По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), разработчик лайнера, готовит корпус к отправке, на аэродром Жуковский он попадет на этой неделе.

Месяц назад стало известно, что ОАК оценивает полное импортозамещение самолета Sukhoi SuperJet 100 в 50 миллиардов рублей, причем без учета двигателя, которому еще предстоят испытания. Корпорация составила список из 64 наименований комплектующих, которые необходимо производить в России, и 24 компаний, которые должны освоить этот процесс. В дальнейшем перечень может измениться.

При этом в соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, которую утвердило правительство, производство SSJ New должно начаться в 2023 году. До этого лайнеру еще предстоит получить сертификат типа.

Полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet New наряду с МС-21, который также пока не испытывался с отечественными моторами, должен стать основой российской гражданской авиации в ближайшие годы. Потребность в них появилась после отказа от сотрудничества с российскими авиакомпаниями мировых лидеров Airbus и Boeing, что связано с вводом российских войск на территорию Украины.

Согласно ожиданиям российских властей, отечественные производители смогут в сжатые сроки доработать, провести все необходимые испытания новых моделей лайнеров и наладить их выпуск в промышленных масштабах. Также в правительстве рассчитывают на производство порядка 70 бортов Ту-214 в период до 2030 года, что, по оценкам экспертов, будет достаточно сложно реализовать из-за того, их производство устарело и не поддается модернизации.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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