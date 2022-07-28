В России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса

Вадим Карасев

Оперштаб сообщил о выявлении 11 515 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 11 515 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 565 551. Об этом в четверг, 28 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 9027 случаев.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (4477), Подмосковье (1242) и Петербурге (1151). Меньше всего — в Астраханской, Псковской областях и Кабардино-Балкарии (по 1 случаю).

По данным оперштаба, в России за сутки госпитализирован 1491 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа из больниц в связи с выздоровлением выписались 5018 человек.

В России за сутки зафиксировали 41 летальный исход. За все время пандемии в российских регионах скончались 382 313 человек.