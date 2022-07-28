В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: "Breguet он заменил на "Императорскую Петергофскую фабрику"
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В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: "Breguet он заменил на "Императорскую Петергофскую фабрику"

В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: "Breguet он заменил на "Императорскую Петергофскую фабрику"

В телеграм-канале "Героиня Татлера" появился пост, посвященный новым часам президента России Владимира Путина.

Владимир Путин импортозаместился по часам. Там, где раньше были Патеки и Бланпа, теперь — ИПФ. Название расшифровывается как "Императорская Петергофская фабрика". Нет, ну а как же не императорская. У нас же императоры не "Картье", "Патек", "Шопар" и "Вашерон Константин" покупали, а на всем своем сидели, мы помним. Бренд придумали нынешние жуликоватые владельцы часового предприятия "Ракета". И уже добрались до высочайшей руки. Не дай бог, президент сменит Loro Piana на какой-нибудь "Императорский ивановский трикотаж", и тогда нам всем точно перекроют доступ к импорту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написал автор анонимного телеграм-канала.




Как отметили эксперты из телеграм-канала Jewellery Digest, свои любимые Blancpain на кастомные "ИПФ" Владимир Путин сменил довольно давно:

На стоп-кадре из его видеообращения от 21 февраля уже можно разглядеть новинку.


В дискуссию вступил и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский:

Если вы думали, что импортозамещение сегодня — это "Вкусно и точка" с иван-чаем, то, скорее всего, еще не пересели со своего "роллс-ройса" на "аурус". А вот Мишустин, Хуснуллин, Мантурова и другие важные люди давно оценили отечественный автопром класса люкс.

Заполучить российский аналог "духа экстаза" непросто. В официальном салоне "Аурус" мне сообщили, что "в наличии их нет и не бывает. Делают под заказ". Но, как я знаю, только по блату: такой катафалк говорит о его владельце куда больше, чем очередной "майбах". Поэтому многие воннаби, не имеющие отношения к кабмину, мечтают именно об "аурусе". Средняя цена: 20 миллионов рублей. Модели названы в честь кремлевских башен. Правда, двигатели были разработаны совместно с Porsche.

А вот и "Героиня Татлера" написала о новых часах Путина: Breguet он заменил на "ИПФ".

Короче, попытки импортозамещения в области люкса выглядят довольно амбициозными. Уже представляю, как пью российское шампанское на заднем сиденье "ауруса" под песню "Желаю" Елены Ваенги.

Представитель завода уже прокомментировала появившиеся в сети новости и обсуждения:

Часы "Императорской Петергофской фабрики", которые носит Владимир Путин, были изготовлены по спецзаказу. Заказчик выбирает вид камня, цвет золота, из которого изготовлен корпус: белое, желтое, розовое, цвет ремня. На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба по желанию будущего владельца,

— рассказала РИА "Новости" руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода "Ракета" Антонина Скурыдина.


Елизавета Константинова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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