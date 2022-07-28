В Tether пообещали обнулить долю коммерческих бумаг в резервах
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В Tether пообещали обнулить долю коммерческих бумаг в резервах

В Tether пообещали обнулить долю коммерческих бумаг в резервах


Портфель обеспечения стейблкоина Tether (USDT) не содержит выпущенные китайскими компаниями ценные бумаги. Его эмитент пообещал не позднее ноября свести к нулю долю коммерческих бумаг с текущих $3,7 млрд.



CTO Tether Limited Паоло Ардоино напомнил, что год назад коммерческие бумаги в резервах USDT оценивались в $30,8 млрд. Через месяц позиция в них сократится до ~$200 млн.


Топ-менеджер не предоставил подтверждающие документы текущего состава обеспечения стейблкоина.


Инициатива является обязательством перед сообществом по созданию диверсифицированного портфеля с ограничениями на риск по отдельным эмитентам или активам, согласно сайту эмитента.


Шаг направлен на «борьбу с ложной информацией и сохранение репутации криптовалютной экосистемы».


Напомним, в июне СМИ сообщили о «популярности» коротких позиций по USDT на фоне негативных явлений на рынке и коллапса экосистемы Terra.


Тогда Ардоино заявил, что компания обработала конвертацию в фиат 7 млрд токенов (~10% от общих активов). 


18 июня сайт эмитента стейблкоина подвергся масштабной DDoS-атаке. На тот момент CTO эмитента исключил влияние инцидента на возможность погашения позиций в USDT.


Подробнее о том, как устроен Tether, читайте в наших образовательных карточках.


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# Экономика tether, стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

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