В Tether пообещали обнулить долю коммерческих бумаг в резервах

Портфель обеспечения стейблкоина Tether (USDT) не содержит выпущенные китайскими компаниями ценные бумаги. Его эмитент пообещал не позднее ноября свести к нулю долю коммерческих бумаг с текущих $3,7 млрд.

#Tether’s portfolio holds no Chinese commercial paper and as of today, its total commercial paper exposure has been reduced to a mere ~3.7B (from 30B in July 2021) with plans to further decrease to ~200M by the end of August 2022 and to zero by end of October/early November 2022. https://t.co/u91A2sq3bU