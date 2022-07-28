Власти запретили российским золотодобытчикам продавать металл со скидками

Вадим Карасев

РБК: власти не разрешают российским золотодобытчикам продавать металл со скидками

Федеральная пробирная палата, которая контролирует производство, использование и обращение драгоценных металлов, не дает российским золотодобытчикам необходимые разрешения, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам, узнал РБК.

Российским производителям пришлось налаживать поставки самостоятельно после того, как разрушилась традиционная структура их сбыта, поясняет директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. Она предполагала, что золото перерабатывалось в слитки на аффинажных заводах и потом продавалось банкам.

Но в марте Лондонская ассоциация рынка драгметаллов приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов. «Без этого статуса продажи золота в Лондон и Цюрих невозможны, а для поставок в Азию и на Ближний Восток требуется предоставлять дисконт», — сказал Лесков. Теперь же власти запретили продавать золото со скидками.

Источник объясняет, что при использовании дисконта существует риск искусственного занижения цены сделок, ведущего к уменьшению выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который берется с выручки.

В странах Евросоюза 22 июля вступил в силу запрет на покупку золота и ювелирных украшений из России. Он также действуют на импорт или передачу, прямо или косвенно, если золото происходит из России, было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну.