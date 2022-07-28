Во время концерта группы Mirror на танцоров рухнул экран
Во время концерта гонконгской группы Mirror на танцоров рухнул гигантский экран, по которому транслировалось выступление. Об этом сообщает The Standard.
Инцидент произошел в четверг, 28 июля, на площадке Hong Kong Coliseum. В результате случившегося пострадали два человека, которых экстренно доставили в госпиталь королевы Елизаветы. Состояние одного из танцоров оценивается как тяжелое. Источник издания утверждает, что речь о возлюбленном Со Чинг — участницы гонконгского герл-бэнда Collar.
Отмечается, что зрители были в шоке от случившегося и начали кричать, концерт был сразу же прерван.
Ранее фанаты группы уже пытались обратить внимание организаторов на вопросы безопасности и создали петицию с требованием укрепить шаткие конструкции, которые используются на площадке. Поклонники были обеспокоены, так как во время одного из предыдущих выступлений один из участников Mirror упал со сцены. В настоящее время петиция собрала более 12 тысяч подписей.