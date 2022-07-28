Водный музей под открытым небом открыли в Кронштадте

Музей под открытым небом «Потешная флотилия» начал работу в Кронштадте для самых маленьких посетителей, передают «Невские новости». Дети смогут увидеть миниатюрный макет Кронштадтской гавани и копии архитектурных памятников.

Уточняется, что композиции музея посвящены истории отечественного флота и его основателю — Петру I. На интерактивной площадке есть очки виртуальной реальности и радиоуправляемые модели кораблей, которые будут интересны маленьким ребятам. Также там проходят интерактивные лекции и занятия по судомоделированию.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга, проект должен не только стать развлечением для детей, но и привить им любовь к малой родине.