Водный музей под открытым небом открыли в Кронштадте
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Водный музей под открытым небом открыли в Кронштадте

Водный музей под открытым небом открыли в Кронштадте

Музей под открытым небом «Потешная флотилия» начал работу в Кронштадте для самых маленьких посетителей, передают «Невские новости». Дети смогут увидеть миниатюрный макет Кронштадтской гавани и копии архитектурных памятников.

Уточняется, что композиции музея посвящены истории отечественного флота и его основателю — Петру I. На интерактивной площадке есть очки виртуальной реальности и радиоуправляемые модели кораблей, которые будут интересны маленьким ребятам. Также там проходят интерактивные лекции и занятия по судомоделированию.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга, проект должен не только стать развлечением для детей, но и привить им любовь к малой родине. 

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По материалам: pnp.ru

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