Волочкова разбила кольцо за 60 миллионов рублей, когда яростно ругалась на "быдло"
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Волочкова разбила кольцо за 60 миллионов рублей, когда яростно ругалась на "быдло"

Волочкова разбила кольцо за 60 миллионов рублей, когда яростно ругалась на "быдло"

46-летняя балерина Анастасия Волочкова еще в прошлом году похвасталась кольцом с большим зеленым самоцветом и бриллиантами. Звезда рассказала, что ей подарил его некий поклонник и стоит оно уйму денег.

"Это турмалин параиба. Очень дорогой камень — самый дорогой из бриллиантов", — гордо заявила Анастасия. Когда она впервые показала драгоценность в соцсетях, в прессе начали появляться заголовки, что кольцо стоит около 60 миллионов рублей.


46-летняя балерина Анастасия Волочкова еще в прошлом году похвасталась кольцом с большим зеленым самоцветом и бриллиантами

С тех пор Волочкова успела похвастать вещью на юмористическом шоу "Что было дальше" и на передаче "Секрет на миллион" на канале НТВ. Однако на последнем выпуске шоу "Поясни за" случилась трагедия. Любительница шпагатов сильно разнервничалась, когда ругалась на журналистов за фейковые новости о ней. 

Добрые люди, вы знаете, я живу ради вас, ради тех, кто ни разу в жизни меня без улыбки не встретил на улице. А вот это быдло, быдло... знаете, это как стук из-под дна.

Во время речи Анастасия начала бить по дну стола, и в какой-то момент камень из кольца выпал на пол. "Ой, у меня вылетело. Представляете...", — промолвила Волочкова и попросила ассистентку помочь найти самоцвет, а дальше продолжила общаться, как ни в чем не бывало.


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У Волочковой из-за танцев начались проблемы со здоровьем

Ранее врач-ортопед советовал Анастасии посетить клинику из-за ее деформированных ног и предупредил, что в будущем может стать хуже. Однако проблема пришла оттуда, откуда не ждали. Вчера звезда выложила пост, в котором показала себя с другом Александром и объяснила, зачем к нему приехала.

Единственный в России целитель, у которого есть патент на лечение межпозвоночных грыж безоперационным путем. Грыж у меня нет, но есть изменения в позвоночнике по причине большой физической нагрузки.

Видимо, балерина решила справляться с проблемами с помощью народной медицины, а не профессиональной.

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По материалам: uposters.ru

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