Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Сегодня, 16:05 Вадим КарасевВышел первый трейлер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер-трейлер биографического фильма «Оппенгеймер». Ролик вышел на Youtube-канале студии.
Премьера новой картины режиссера Кристофера Нолана состоится 21 июля 2023 года. Фильм расскажет о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гари Олдман и Рами Малек.
Ранее был опубликован первый постер фильма «Оппенгеймер».
По материалам: lenta.ru