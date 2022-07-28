Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
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Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Вышел первый трейлер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер-трейлер биографического фильма «Оппенгеймер». Ролик вышел на Youtube-канале студии.

Премьера новой картины режиссера Кристофера Нолана состоится 21 июля 2023 года. Фильм расскажет о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гари Олдман и Рами Малек.

Ранее был опубликован первый постер фильма «Оппенгеймер».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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