Warhammer 40,000: Battlesector из Game Pass получает крупное обновление — Daemonic
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Warhammer 40,000: Battlesector из Game Pass получает крупное обновление — Daemonic

Warhammer 40,000: Battlesector из Game Pass получает крупное обновление — Daemonic


Игра Warhammer 40,000: Battlesector сегодня получила крупное бесплатное обновление под названием Daemonic. Апдейт добавляет в игру некоторый новый контент:



Новый тип цели — «Осада». Доступна в стычках, многопользовательских битвах и битвах с базовой атакой для «Планетарного превосходства».



3 новые карты: «Крепость искупления», «Земля кормления» и «Черный камень».



В «Планетарном превосходстве» появилась ​​новая второстепенная фракция: Демоны Кхорна.

Внесены и некоторые другие правки в баланс, подробнее можно ознакомиться в описании обновления в Steam.

Апдейт для Warhammer 40,000: Battlesector уже доступен на всех платформах. Напомним, что игра находится в Game Pass со дня релиза.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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