"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами

Вадим Карасев

Регина Тодоренко накануне призналась, что стала матерью во второй раз. Звезда снова родила мальчика, дав ему необычное имя - Мир. Популярная телеведущая откровенно рассказала о реакции на это событие ее старшего сына, который был вынужден наблюдать за родами.

По словам супруги Влада Топалова, ее сын Миша очень тепло принял новорожденного мальчика, гордо назвав себя его старшим братом.



Его переполняла такая гордость! Наш маленький сынок за считанные секунды повзрослел, стал осознаннее. Я готовила его к родам, рассказывала о процессе встречи с малышом, говорила, что может наступить момент, когда маму нужно будет оставить одну, что, возможно, мама будет издавать разные странные звуки. И, если захочется уйти и заняться своими делами, он может смело приступать к задуманному.

Тем не менее, ребенок предпочел не уходить и остаться рядом со своей матерью Региной Тодоренко, чтобы поддержать ее.

А я радовалась, что даже в схватках могу поиграть с сыном. Когда на свет появился Мир, Мишель быстро вбежал в комнату, обнял папу, посмотрел в бассейн, откуда выплыл наш младший, и радостно сказал: "Теперь у нас есть малыш!"

Телеведущая боялась, что старший сын не примет младшего брата и начнет ревновать, однако этого так и не произошло.



"Если Мишка хочет побыть маленькой лялей, мы всячески поддерживаем: хочешь соску — бери, хочешь лежать в пеленочке — пожалуйста, хочешь к маме и папе на ручки — мы с радостью, хочешь снова в колясочку — можем покатать. За время беременности я узнала, что с появлением младших старшие детки вновь мечтают стать маленькими. Мы с Владом позволяем быть таковым, не перекладываем ответственность за младшего брата, не требуем от Майкла взрослых поступков. Просто любим и уделяем больше времени, чем раньше, читаем терапевтические сказки, проговариваем, что любви в нашей семье стало еще больше. Мне хочется верить, что все эти действия уже дают плоды. В первую неделю Майкл никого не подпускал к братику, кричал: "Я его защищаю! Не надо его трогать!" Посмотрим , что же будет дальше", - написала звезда в соцсетях.

Беременная Регина Тодоренко снялась без лифчика и трусов

Незадолго до родов Регина Тодоренко опубликовала в соцсетях откровенное фото, продемонстрировав обнаженное тело.

На черно-белом снимке звезда позирует без нижнего белья, прикрывая тканью грудь и зону бикини.