Законы, вступающие в силу с 29 июля

Продавать товары в магазинах беспошлинной торговли разрешено гражданам, которые выезжают из России в другие страны Евразийского экономического союза.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 214-ФЗ «О внесении изменения в статью 380 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Для юридических лиц, которые включены после 2018 года в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, применяется пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (6 процентов).

Также новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, при соблюдении ряда условий, которые установлены российским законодательством о налогах и сборах, будет предоставлен преференциальный режим в части применения пониженных тарифов страховых взносов.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 223-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

Компенсировать расходы предприятиям малого и среднего бизнеса за пользование российской системой быстрых платежей будут до 1 января 2023 года. Такая мера господдержки позволит компаниям сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчётов, а также простимулирует предпринимателей, которые не подключились к системе, это сделать.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2022 года № 1306 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России»

Так, внесены изменения в требования к организациям — получателям средств, а также в порядок их отбора.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2022 года № 1308 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок»