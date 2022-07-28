«Заповедное Прибайкалье» объявило аукцион на поставку здания визит-центра на Ольхоне
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«Заповедное Прибайкалье» объявило аукцион на поставку здания визит-центра на Ольхоне

«Заповедное Прибайкалье» объявило аукцион на поставку здания визит-центра на Ольхоне

«Заповедное Прибайкалье» объявило электронный аукцион на поставку и монтаж сборно-разборного некапитального здания визитно-информационного центра на острове Ольхон с интерактивной выставочной экспозицией. Начальная цена контракта — 60,9 миллиона рублей. Документы опубликованы на сайте госзакупок. Здание разместят на улице Байкальской в Хужире.

В соответствии с техзаданием, визит-центр должен представлять собой двухэтажное здание площадью не менее 290 квадратных метров. На первом этаже планируется разместить гардероб, санузел, тепловой узел, холл, оснащенный журнальными столиками, витриной для сувениров, диваном и кулером для воды. Предусмотрена установка стойки для администратора и стульев. Кроме того, на первом этаже оборудуют террасу со столами и стульями для гостей, и экспозиционный зал с несколькими зонами: «Озеро Байкал», «Природные комплексы острова Ольхон», «История освоения острова Ольхон человеком», «Легенды и мифы Ольхона», «Сакральный Ольхон – перекресток культур и религий», «Экологический туризм на Ольхоне: Уникальные объекты и достопримечательности», «Ольхон заповедный».


На втором этаже разместят холл, террасу, конференц-зал на 30 человек, кабинет директора и кухню, в которой должен быть кухонный гарнитур, микроволновка, кофемашина, холодильник, кулер для воды, телевизор и компьютер. Здесь же расположат второй экспозиционный зал, который расскажет о подводных мирах Байкала.

Проект предусматривает пандус на первом этаже и оснащенную гусеничным подъемником лестницу на второй этаж для маломобильных гостей. Также здание оснастят пожарной лестницей со второго этажа и системой видеонаблюдения.

В документации указано, что все позиции, от дизайна конференц-зала до бумагодержателей в санузле, должны быть согласованы с заказчиком. Основные несущие элементы здания - стеновые панели (CLT) или эквивалент. Расчетный срок службы здания — 20 лет. В комплектность поставки входят здание визит-центра в собранном виде, сертификаты соответствия на изделия и материалы, паспорт на здание и пятилетняя гарантия.


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По материалам: irk

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