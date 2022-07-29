12 случаев, когда актёры играли в фильмах самих себя, но при этом их роль была действительно важна для сюжета

Играть какую-то роль из видных актёров может каждый, а вот играть самих себя, да ещё и в фильме, где это интересно вписано в сюжет — таких примеров в истории большого кино было немного. О них-то мы и вспомним.

Речь не о двухминутных камео, а о действительно важных персонажах, которые, так уж получилось, оказались известными актёрами и актрисами. Да, истории здесь выдуманные, и исполнители отыгрывают всё то, что прописано в сценарии. Но зато они делают это от своего имени, а не от имени некоего вымышленного героя.

И это крайне редкие и занимательные моменты, ради которых стоит смотреть все перечисленные фильмы. Вот кто играл самих себя в известных картинах, которые от этого не становились документальными, а продолжили являться художественными.

Николас Кейдж в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022)

Lionsgate

Сыграл самого себя, то есть актёра Николаса Кейджа, чьи карьера, финансовое состояние и семейная жизнь находятся в кризисе. Героя постоянно преследует Ники — его более успешная версия из 90-х, которая ругает Кейджа за то, что он оказался там, где оказался.

Из-за всех нависших над ним проблем Кейдж соглашается посетить день рождения одного миллиардера и попадает в приключение.

Аль Пачино в фильме «Такие разные близнецы» (2011)

Columbia Pictures

Вероятно, худшая роль великого актёра. Забавно, что именно здесь Пачино сыграл сам себя. По сюжету актёра Аль Пачино приглашают сняться в рекламе, но тот готов согласиться, только если ему устроят свидание с Джилл — сестрой-близнецом героя Адама Сэндлера, которую, естественно сыграл сам Адам Сэндлер.

Звучит, как фильм на 10 «Золотых малин»?

Билл Мюррей в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009)

Sony Pictures Releasing

Во время наступившего зомбиапокалисписа загримировался в зомби и скрывался в своём особняке. Там на него и наткнулись герои фильма.

Джон Малкович в фильме «Быть Джоном Малковичем» (1999)

Universal Pictures

По сюжету фильма существует некая комнатка, зайдя в которую человек оказывается в голове актёра Джона Малковича. В определённый момент в неё даже начинают водить экскурсии. Представьте, как удивился сам Джон Малкович, когда узнал об этой комнате.

Пол Джаматти в фильме «Замёрзшие души» (2008)

Samuel Goldwyn Films

Сыграл самого себя, то есть актёра Пола Джаматти — яркого исполнителя второстепенных ролей, который, тем не менее, часто остаётся в тени своих коллег по фильму. Чувствуя душевную грусть от того, что жизнь проходит мимо, а своей великой роли у него так и нет, актёр решает заморозить себе душу. Буквально, так как по сюжету фильма существует некая организация, которая осуществляет подобную услугу.

Хоакин Феникс в фильме «Я всё ещё здесь» (2010)

Magnolia Pictures

Хоакин Феникс сыграл самого себя, то есть актёра, который решил завершить актёрскую карьеру и податься в… рэп.

Ещё до выхода фильма Феникс начал отыгрывать этого «персонажа», ведя себя соответствующим образом на интервью. Особенно известным стало его появление на шоу Дэвида Леттермана, где он искренне рассказывал о том, что намерен сосредоточиться на своей музыкальной карьере, посмотрите.

Питер Фальк в фильме «Небо над Берлином» (1987)

Metro-Goldwyn-Mayer

По сюжету фильма актёр Питер Фальк — бывший ангел, которому надоело наблюдать за человеческой жизнью, не участвуя в ней. Поэтому он отказывается от бессмертия, чтобы стать звездой кино Питером Фальком. В частности в «Небе над Берлином» он планирует снять фильм о нацистском прошлом немецкой столицы.

Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Ж.К.В.Д.» (2008)

Gaumont

В отличие от Аль Пачино, играя самого себя, Жан-Клод Ван Дамм исполнил одну из лучших своих ролей. Сюжет похож на «Невыносимую тяжесть огромного таланта» — Ван Дамм давно не снимался в хороших фильмах, финансы редеют, семейная жизнь не задалась. Однажды по дороге домой Жан-Клод попадает в некую ситуацию, и вуаля — его считают организатором ограбления.

Киану Ривз в фильме «Возможно, это навсегда» (2019)

Netflix

Главные герои фильма, пара Саша и Маркус, устраивают двойное свидание со своей подругой и её партнёром, которым оказывается Киану Ривз. Актёр успевает пафосно перездороваться со всеми в кафе, поесть, поговорить с парой, всех очаровать, позвать их к себе, подраться с Маркусом, всех разочаровать и вызвать разозлённым гостям Uber.

Брюс Кэмпбелл в фильме «Меня зовут Брюс» (2007)

Image Entertainment

В некоем городке начинают твориться жуткие или даже зловещие события. Жители, не долго думая, обращаются за помощью к специалисту по всему зловещему — Брюсу Кэмбеллу, актёру из трилогии «Зловещие мертвецы». Однако в реальности Брюс не так крут, как его экранный герой, но кого это уже волнует?

Брюс Уиллис и Шон Пенн в фильме «Однажды в Голливуде» (2008)

Magnolia Pictures

Играют самих себя, то есть знаменитых голливудских актёров, которые как могут ставят палки в колёса продюсера. Уиллис в частности приезжает на съёмки фильма, в котором его герой должен быть побрит, с огромнейшей бородой.

Весь актёрский состав фильма «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013)

Sony Pictures ReleasingSony Pictures Releasing / Sony Pictures Releasing / Sony Pictures Releasing

По сюжету фильма внезапно наступает конец света, который следующие актёры и актрисы встречают на вечеринке в доме Джеймса Франко: сам Джеймс Франко, Сет Роген, Крэйг Робинсон, Джона Хилл, Рианна, Майкл Сера, Дэнни Макбрайд, Пол Радд, Кевин Харт, Ченнинг Татум и, конечно, Эмма Уотсон.

Ведут они себя очень по-разному. Ну так конечно — конец света же!

Бонус: Джулия Робертс в фильме «12 друзей Оушена» (2004)

Warner Bros.

Как и в первой части актриса играет героиню Тесс Оушен, но в одной из сцен Тесс приходится ради дела прикидываться голливудской актрисой. Джулией Робертс. (Ну, раз уж они так похожи.)

То есть сама Робертс вынуждена была играть героиню, которая притворяется ей самой.

В этой сцене ещё и Брюс Уиллис появляется в роли самого себя, однако это уже классическое камео.

Бонус 2: Арнольд Шварценеггер в фильме «Последний киногерой» (1993)

Columbia Pictures / Columbia Pictures

Большую часть фильма актёр играет своего персонажа, Джека Слейтера — героя одноимённого вымышленного боевика, внутри которого он и живёт. Но под конец Арни играет и самого себя — актёра Арнольда Шварценеггера, который сыграл роль Джека Слейтера в реальном мире. Сам же Слейтер с помощью некой магии проникает из боевика в реальность, где, разумеется, сталкивается со Шварценеггером.

Кстати, раз уж речь зашла о тех случаях, когда один актёр играл и себя, и своего двойника — у нас есть об этом отдельный пост, взгляните!