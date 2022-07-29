15 случаев, когда реальность решила доказать ожиданиям, что она тоже умеет радовать людей

Всем нам до боли знакомо чувство разочарования, которое нередко случалось из-за наших завышенных ожиданий. Не исключением в наших постоянных горестях становится и обманчивая реклама, в капканы которой мы с удовольствием каждый раз попадаем. Досадные покупки, совершаемые нами из раза в раз, заставили привыкнуть к тому, что красивая конфетка нарисована только на картинке, а сам товар внутри будет далёк от наших представлений о нём. Но иногда происходит чудо, и все ваши ожидания оправдываются в один миг, а какие-то даже могут превзойти сами себя!

Все 5? Не может быть!

В точности как на картинке

Я был очень приятно удивлён!

Точь-в-точь

Даже с котом внутри! Идеальное сходство

Один в один

Ровно 11 кусочков пепперони, удивительно

Когда ожидания оправдались

От этих крендельков так хочется пить!

Ужин выглядит как рецепт на картинке. Безумно этому рада!

Орехов точно не пожалели!

Польская печенька превзошла все мои ожидания!

Случается и такое, что наши покупки могут совпадать до мелочей с тем, что мы видим на упаковке. Но, к сожалению, таких счастливых моментов не так уж и много по сравнению с теми случаями, когда все наши ожидания разбивались о скалы суровой реальности.

Ещё одна пицца, которая выглядит очень даже аппетитно

Милкшейк, который хочется съесть, не только глядя в меню

Не хуже, чем на упаковке

Картинка соответствует действительности

Закончила картину по номерам. Моя картина и та, с которой рисовала (в левом нижнем углу)

Именно такие случаи, которые показаны в этом посте, дают нам веру в то, что ещё не всё потеряно и красивая упаковка не всегда оказывается ловушкой для очередного покупателя. Возможно, однажды кто-то из нас тоже станет тем самым счастливчиком, у которого реальность совпадёт в точности со всеми его ожиданиями.