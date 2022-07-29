16 досадных ситуаций, когда люди забыли про солнце, но солнце про них не забыло и подарило специфичный загар

Лето — это не только время с открытой одеждой, зеленью и теплом, но и пора солнечных ожогов. Никогда не стоит забывать, что солнце очень коварно. И сколько людям ни твердят о необходимости солнцезащитных средств, всё равно кто-то ими пренебрегает и получает весьма специфичный загар в форме своей одежды. Мы собрали для вас несколько примеров.

Мой брат работает на улице и каждый день носит одну и ту же кепку

Моя жена «распылила» солнцезащитный крем на мою спину

Фото, вызывающее сочувствие

Рыболовные сети превратили меня в гибрид человека и змеи

Я надел сетчатый головной убор в походе на 48 км

Сегодня чувствую себя Аангом.

Аанг — это главный персонаж мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Он лысый, и у него на лбу стрелка.

Когда пытаешься нанести солнцезащитный крем, но не слишком успешно

Загар и кроксы

Изящный загар, напоминающий о шлеме и футболке

Было пасмурно, а УФ-индекс был 4…

Мне даже в голову не пришло нанести солнцезащитный крем.

У меня была временная татуировка, и это её отпечаток

Чулки в сеточку и солнце

Странные солнечные ожоги от странных штанов для йоги

Солнцезащитный крем очень эффективен, но я не могу дотянуться до середины спины

Я катался на лыжах

Мой сын заснул на шезлонге

Почти идеальный прямоугольник

А здесь вы можете найти ещё одну подборку провалов, на этот раз из путешествий.