16 досадных ситуаций, когда люди забыли про солнце, но солнце про них не забыло и подарило специфичный загар
Сегодня, 16:35
Лето — это не только время с открытой одеждой, зеленью и теплом, но и пора солнечных ожогов. Никогда не стоит забывать, что солнце очень коварно. И сколько людям ни твердят о необходимости солнцезащитных средств, всё равно кто-то ими пренебрегает и получает весьма специфичный загар в форме своей одежды. Мы собрали для вас несколько примеров.
Мой брат работает на улице и каждый день носит одну и ту же кепку
Моя жена «распылила» солнцезащитный крем на мою спину
Фото, вызывающее сочувствие
Рыболовные сети превратили меня в гибрид человека и змеи
Я надел сетчатый головной убор в походе на 48 км
Сегодня чувствую себя Аангом.
Аанг — это главный персонаж мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Он лысый, и у него на лбу стрелка.
Когда пытаешься нанести солнцезащитный крем, но не слишком успешно
Загар и кроксы
Изящный загар, напоминающий о шлеме и футболке
Было пасмурно, а УФ-индекс был 4…
Мне даже в голову не пришло нанести солнцезащитный крем.
У меня была временная татуировка, и это её отпечаток
Чулки в сеточку и солнце
Странные солнечные ожоги от странных штанов для йоги
Солнцезащитный крем очень эффективен, но я не могу дотянуться до середины спины
Я катался на лыжах
Мой сын заснул на шезлонге
Почти идеальный прямоугольник
А здесь вы можете найти ещё одну подборку провалов, на этот раз из путешествий.
По материалам: twizz