17 фотографий предметов, животных и людей, рядом с которыми всё остальное кажется ничтожно маленьким

Наш мир необъятен, и мы давно с этим свыклись. Но что делать, если в вашей жизни появляются такие же вещи или существа, чьи размеры далеки от их привычных стандартов? Взяли крохотного котёнка, а вырос гигант-кот или пришли в гости, а там холодильник почти размером с кухню. В таких ситуациях остаётся только одно — удивляться и стараться не чувствовать себя приниженными в этой жизни. Но наблюдать за такими явлениями безумно интересно, поэтому мы подготовили для вас новую подборку случаев, когда гормон роста точно дал какие-то сбои.

Вес этого туалета около 454 кг

Оливье Риу, 16-летний канадский баскетболист, рост около 2,3 метров

Мы, конечно, знали, что баскетболисты — высокие люди, но этот парень пошатнул все наши представления об игроках этого вида спорта. Интересно, ему надо вообще подпрыгивать, чтобы закинуть мяч в кольцо, или можно просто вытянуть руку, и всё готово?

Питер Глейзбрук и его луковичка

Входная дверь внушающих размеров

Огромная ехидна

Жена приготовила мне бутерброд на мой день рождения

50% кота, 50% его хвоста

Наконец-таки подходящий размер холодильника!

Моя девушка говорила мне, что кресло-мешок не будет таким большим…

Гигантская чипсенка

Косолапый, с которым Винни-Пуху будет сложно конкурировать

Король-петух

«Небольшой» язык собаки

Угадайте, кто много ел каши в детстве

Старое фото, где я с котом моих родителей (мой рост 170 см)

Судя по выражению моськи кота, он тоже в шоке от всей ситуации.

Чарли, собака моего дяди, рядом с моим двоюродным братом

А здесь можно посмотреть пост о собаках, которые являются самыми настоящими геркулесами-тяжеловесами.

Бицуха зачётная!