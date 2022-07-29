18 крайне любопытных фотографий, которым не нужны слова, чтобы ответить на вопросы «что будет, если»

Можно ли сделать попкорн из кофе? Что будет, если молния попадёт в дерево? Насколько эффективны ловушки для мух? Возможно, такие вопросы вас не повещали, но ответы на них имеются. Мы собрали для вас примеры ситуаций, когда люди стали свидетелями разных процессов и их результатов и опубликовали в сети фотографии, которые отвечают на вопрос «что будет, если».

Как взорвалась монтажная пена

Вот какие следы оставила лягушка, проскакав по грузовику

Руки после 20 минут мытья посуды

Сделал этот снимок, когда моя мама попала на неровный участок дороги

Что происходит, когда на протяжение 7 лет ель оборачивали рождественскими гирляндами

Деревья вообще имеют склонность поглощать всё, что попадается на их пути. У нас есть об этом пост.

Вот что произошло с монетой, которая долгое время пробыла в стиральной машине

Этот парень танцует на одном и том же месте на протяжении недель

Вот что будет, если попробовать сделать попкорн из кофейного зерна

Как выглядит кровь после удаления эритроцитов

Случайно разрезал газонокосилкой дешёвый детский бейсбольный мяч

Вот какой «улов» можно получить из ловушки для мух

Шланг лежащий на траве может стать «шоссе» для муравьёв

Вот что будет, если сделать свечу из воска сыра Babybel

Babybel — это сыр, который продаётся по всему миру. Он известен тем, что выпускается в восковой оболочке. Как видите, из этого воска можно сделать рабочую свечу.

Вот что стало со стулом после града

Вот что будет, если сделать пол из монет

Вот что будет, если пить малиновый чай из белой кружки с трещиной

Дерево дымится после удара молнии

Вот что случилось с этикеткой Нутеллы после мытья посуды

А здесь мы собрали фотографии, которые показывают, что есть внутри различных предметов.