20 пушистых пакостников, которые творят свои тёмные делишки, так как знают, что их всё равно любят и простят

Каждый, абсолютно каждый котовладелец с уверенностью скажет вам, что коты это не только приятное на ощупь пушистое облачко с набором замурчательных песенок, но и исчадие ада, которое способно разнести квартиру (и внутренний мир хозяина) по одному взмаху лапки и игривого хвостика! Для тех, кто не верит, что котишки способны творить злодеяния вселенских масштабов, хозяева хвостатых специально делятся фотоподтверждениями со всеми желающими, а мы, соответственно, с вами!

«Не волнуйся, он дружелюбный», говорили они

Лизандра постоянно удобряет клумбы. Ну, наверное, спасибо

Этот засранец не дает мне съесть пиццу

Он решил полностью размотать целый рулон!

Что ж, сегодня я планировал отправить открытку моему другу

Ремонт в ванной, когда в доме есть кот

Собственно, после такого совсем неудивительно, что котишкам дают дурацкие клички — достойное «наказание»!

Чтение очень располагает ко сну

Фрикаделина крадёт мои пельмешки

Ни грамма сожаления

Резиновые ремешки очков — её любимая закуска

К слову, коты не только отменные пакостники, но и крутые ниндзя. Не верите? Вот тут есть несколько ф(к)отодоказательств!

Меткость Леголаса

Простите, мы не мешаем вам?

Когда решил посмотреть фильм с субтитрами

Первый розжиг камина в этом году будет очень особенным

Ему совершенно не жаль. Негодяй

Воин света

Я: В Великобритании жара, нам нужно держать шторы закрытыми, чтобы сохранять прохладу

Харли: *звук отодвигаемой шторы*

На нужды хвостатых

Обвинила детей в том, что они украли деньги из моего кошелька. Чуть позже оказалось, что у нас живёт кот-грабитель.

Когда кот не фанат переездов

Переезжали на новое место. Больше часа не мог найти его. Я был абсолютно уверен, что он сбежал…

Этот негодник любит издеваться над чихуахуа моей мамы

Вы только посмотрите на обречённую морду собаки. Если что, пёс находится под тумбой 🙂

Я не могу заставить его вылезти из холодильника

И спит себе дальше, как ни в чём не бывало

Чего только не придумают эти негодники. Даже интересно, на что же ещё способна их фантазия!