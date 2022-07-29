20 пушистых пакостников, которые творят свои тёмные делишки, так как знают, что их всё равно любят и простят
Каждый, абсолютно каждый котовладелец с уверенностью скажет вам, что коты это не только приятное на ощупь пушистое облачко с набором замурчательных песенок, но и исчадие ада, которое способно разнести квартиру (и внутренний мир хозяина) по одному взмаху лапки и игривого хвостика! Для тех, кто не верит, что котишки способны творить злодеяния вселенских масштабов, хозяева хвостатых специально делятся фотоподтверждениями со всеми желающими, а мы, соответственно, с вами!
«Не волнуйся, он дружелюбный», говорили они
Лизандра постоянно удобряет клумбы. Ну, наверное, спасибо
Этот засранец не дает мне съесть пиццу
Он решил полностью размотать целый рулон!
Что ж, сегодня я планировал отправить открытку моему другу
Ремонт в ванной, когда в доме есть кот
Собственно, после такого совсем неудивительно, что котишкам дают дурацкие клички — достойное «наказание»!
Чтение очень располагает ко сну
Фрикаделина крадёт мои пельмешки
Ни грамма сожаления
Резиновые ремешки очков — её любимая закуска
К слову, коты не только отменные пакостники, но и крутые ниндзя. Не верите? Вот тут есть несколько ф(к)отодоказательств!
Меткость Леголаса
Простите, мы не мешаем вам?
Когда решил посмотреть фильм с субтитрами
Первый розжиг камина в этом году будет очень особенным
Ему совершенно не жаль. Негодяй
Воин света
Я: В Великобритании жара, нам нужно держать шторы закрытыми, чтобы сохранять прохладу
Харли: *звук отодвигаемой шторы*
На нужды хвостатых
Обвинила детей в том, что они украли деньги из моего кошелька. Чуть позже оказалось, что у нас живёт кот-грабитель.
Когда кот не фанат переездов
Переезжали на новое место. Больше часа не мог найти его. Я был абсолютно уверен, что он сбежал…
Этот негодник любит издеваться над чихуахуа моей мамы
Вы только посмотрите на обречённую морду собаки. Если что, пёс находится под тумбой 🙂
Я не могу заставить его вылезти из холодильника
И спит себе дальше, как ни в чём не бывало
Чего только не придумают эти негодники. Даже интересно, на что же ещё способна их фантазия!