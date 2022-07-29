6 советов, как сохранить брак и семейное счастье

1. Умение сострадать

2. Умение терпеть

3. Умение работать в команде

4. Умение прощать

5. Умение слушать

6. Умение быть открытым

Не существует рецепта счастливого брака, но все же мы можем поработать над собой и своими качествами, которые помогут нашему браку процветать долгие годы. У алтаря пары обещают друг другу, что будут вместе и в горе, и в радости, но мало кто может представить себе негативные моменты совместной жизни в этот момент. Впоследствии партнеров застает врасплох первый кризис, они не могут справиться с финансовыми трудностями, бытовыми проблемами и своими чувствами. Это именно все те моменты жизни, когда супругам приходится стиснуть зубы и прилагать все усилия, чтобы отношения не рассыпались как карточный домик. Обычно один из партнеров понимает, что не работает в отношениях, а другой не видит или намеренно игнорирует проблему. Без хорошего общения проблемы в отношениях не решить. В то же время обоим партнерам крайне важно овладеть шестью основными навыками взаимоотношений. Если это произойдет, они смогут лучше противостоять проблемам, и их брак не будет уничтожен в первом же кризисе.Как только мы начинаем решать проблему с партнером, мы автоматически сосредотачиваемся только на своих чувствах, мнениях и точке зрения. И все же самое важное, что мы должны сделать, - это посмотреть на проблему через призму нашего партнера. Одна из техник, используемых в терапии пар, называется "круговой допрос". Эта техника работает так: человек спрашивает партнера о его переживаниях и мнениях, а потом выдает все свои переживания на той или иной счет, и так по кругу. После этой техники от понимания до вышеупомянутого сострадания всего один шаг. Поэтому в следующий раз, когда вы поссоритесь, постарайтесь посмотреть на проблему глазами вашего партнера. Если вы сможете это сделать, то ваш путь к счастью в разы сократиться.Возможно, вы заметили, что требуете от своего партнера быть другим человеком. При этом возникает немало конфликтных ситуаций, вы ссоритесь и каждый отстаивает твою позицию. Терпение же означает, что вы создаете пространство для своего партнера. Вы позволяете ему быть самим собой. Поэтому старайтесь не давить на своего партнера и ни в коем случае не указывайте ему или ей, как он или она должны себя вести. Будьте терпеливы и, прежде всего, интересуйтесь чувствами вашего партнера. Если вы сможете набраться терпения, то ваши отношения действительно будут развиваться.Работа в команде, по своей сути, - это сотрудничество. И неотъемлемой частью сотрудничества является компромисс. Неудивительно, что при принятии того или иного решения возникают множественные эмоции, которые могут вызывать недоумение у партнеров. Тем не менее, полезно знать, что успешный компромисс может быть достигнут, и сделать это можно с помощью общения и длительных разговоров между партнерами. Порой этим партнерам должно быть предоставлено пространство для выражения своих позиций. Важно, чтобы они выслушали друг друга и попытались решить проблему вместе, как команда.Никто не совершенен - ни вы, ни ваш партнер. Логично, что один из вас будет время от времени совершать ошибки. Важно лишь то, как вы отнесетесь к ним, и сможете ли вы ее простить. В напряженных ситуациях не стоит собирать вещи, хлопать дверьми или молчать. Напротив, ключ к исцелению отношений - это общение, которое позволяет наладить все аспекты.В отношениях важно не только хорошо общаться, но и слушать. Важно именно слышать партнера, а не делать вид. Важно, чтобы вам самим были интересны те или иные подробности жизни вашего партнера, его переживания, радости. Важно стремиться обращать внимание даже на мелочи, партнер точно это оценит.По мнению психолога, работающего с супружескими парами, муж - единственный человек в мире, рядом с которым вы должны чувствовать себя собой. Точно так же желательно, чтобы ваш партнер был открыт для вас, для всего, что вы ему рассказываете, о чем мечтаете или думаете.