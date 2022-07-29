Альбац, Алешковского и Быкова признали СМИ-иноагентами
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Альбац, Алешковского и Быкова признали СМИ-иноагентами

Альбац, Алешковского и Быкова признали СМИ-иноагентамиМинюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Альбац и Алешковского, писателя Быкова

Минюст России расширил реестр СМИ-иноагентов за счет трех человек. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

В список вошли журналисты Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский, а также писатель Дмитрий Быков.

Ранее Минюст признал иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, юридическое лицо бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан СМИ-иноагентом) — общество с ограниченной ответственностью «Иноагент ААВ». Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении требований закона, которые установлены для лиц, включенных в реестр.

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По материалам: lenta.ru

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