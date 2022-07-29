Алла Пугачева осталась без пенсии
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Алла Пугачева осталась без пенсии

Алла Пугачева осталась без пенсии
Стало известно, почему певица Алла Пугачева не видит свою пенсию. Многие российские звезды сегодня получают весьма неплохие пенсии — во всяком случае, они выше, чем у обычных граждан. Так, у Аллы Пугачевой размер выплаты по старости суммируется с доплатой за звание народной артистки, а также денежным поощрением за орден «За заслуги перед Отечеством». В результате выходит довольно солидная сумма, куда больше средней зарплаты во многих российских регионов — 50 тысяч рублей. Но, как выяснилось, Примадонна эти ежемесячные выплаты не получает. «Алла Борисовна этих денег не видит, она перечисляет пенсию своей поклоннице-инвалиду», — сделала признание сайту «Комсомольская правда» Елена Чупракова, директор Примадонны.
Напомним, что сейчас артистка вместе с мужем и своими детьми проживает за границами России, в Юрмале. Кстати, пока многие в нашей стране ожидают ждут триумфально возвращения Аллы Пугачевой на родину, сама Примадонна, если верить слухам, готовится к новоселью за пределами России. Как утверждают источники, Примадонна с мужем решили избавиться от подмосковной недвижимости и купить новый дом. Якобы скоро звездная пара поселится в Штатах, где еще несколько лет назад обосновалась семья Кристины Орбакайте. Сама Алла Борисовна не реагирует на подобные «разоблачения» и скорее всего не планирует никак комментировать новость о переезде за границу. Примадолнна после отъезда из РФ практически не выходит на связь. С заявлениями выступает только ее супруг.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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