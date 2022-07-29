Анфиса Чехова заявила, что занималась сексом на Красной площади

44-летняя ведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала интересные факты о себе. Актриса провела минувшую весну на Бали. Звезда заверила, что смогла на курорте победить свою депрессию. В конце июня ведущая шоу «Секс с Анфисой Чеховой» вернулась в Россию. На этой неделе бывшая жена актера Гурама Баблишвили встретила подругу, которая прилетела из Майами. Они решили прогуляться по центру Москвы. «Сегодня я впервые за много лет побывала на Красной площади, — призналась Чехова. — Привела подругу на экскурсию. Хотела показать всю кремлевскую экзотику. И вождя, и очереди за пломбиром в ГУМе. Но в Мавзолей не впускали, а очереди, как назло, не было».Уроженка Москвы также провела подругу по маршрутам своего детства. В связи с этим актриса фильма «Ржевский против Наполеона» вспомнила интересные моменты из своего прошлого. Анфиса назвала пять фактов: «1. В детстве я занималась балетом.Я никогда не была в Большом театре.Я работала в ГУМе продавцом одежды.Я занималась сексом на Красной площади.Ленин является моим родственником».Телезвезда указала, что один из этих пяти пунктов является ложным. Экс-ведущая реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» предложила поклонникам в соцсетях назвать этот пункт. «Проверьте свою логику. Или интуицию», — призвала Чехова.