Анна Асти посмеялась над обвинения в плагиате известной певицы
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Анна Асти посмеялась над обвинения в плагиате известной певицы

Анна Асти посмеялась над обвинения в плагиате известной певицы
Певица Анна Асти высказалась о своем сходстве с Лободой. После того, как Анна Дзюба ушла из коллектива Artik&Asti, ее не хейтил только ленивый. Многие говорили, что у нее ничего не получится, что она не умеет петь и что без продюсера она никто. Но это оказалось не так. Еще зимой Анна выпустила композицию под названием «Феникс», которая стала хитом. Затем последовал дуэт с Филиппом Киркоровым, а после песни «Анечка» и «По барам» — все они заняли верхние строчки в хит-парадах. Тогда хейтеры, поняв, что к творчеству не придраться, начали критиковать ее стиль и постоянно сравнивали со Светланой Лободой. От колкости в адрес Анны Asti не удержалась даже Нателла Крапивина, экс-продюсер певицы. Правда, российская знаменитость старается не ссориться с коллегами.
«Знаете, я всегда уважительно оценивала и коллектив Светы, и Нателлу, и для меня ее слова стали неожиданностью. Неужели для того, чтобы скопировать реально крутую артистку, работягу, нужно просто покрасить волосы в белый цвет? Думаю, это нормально, что я сейчас не всем нравлюсь и многие ищут, к чему бы придраться, обсуждают, говорят, что я на кого-то похожа, обвиняют в плагиате», — говорит Анна. Asti сейчас готовится к небольшому туру по городам России, а после собирается вновь вернуться в студию, чтобы начать работу над вторым альбомом. Ради карьеры она даже отложила беременность, хотя ранее с супругом они планировали стать родители в этом году. «Сейчас мы оба прекрасно понимаем, что, будучи беременной, я бы не могла выжать из себя по максимуму. Поэтому решили, что на данный год, мы немножко позабудем об этой идее, но не будем ее полностью отпускать», — объяснила звезда.
# Шоу-бизнес Асти Анна
По материалам: z-aya

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