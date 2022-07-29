Apple разместила вакансию специалиста с интересом к Web3
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Apple разместила вакансию специалиста с интересом к Web3

Apple разместила вакансию специалиста с интересом к Web3


Компания Apple открыла вакансию заместителя креативного директора по контенту. Согласно описанию на сайте, в сферу его интересов должен входить Web3-сектор.


От кандидатс ждут 10-летний опыт в разработке контент-стратегии и умение писать творческие тексты. Помимо Web3, он должен «проявлять интерес к интерактивным платформам».


Специалисту предстоит работать в отделе Apple по взаимодействию с розничной торговлей и маркетингу.


Как отмечает CoinDesk, корпорация также разместила вакансию арт-директора с аналогичным требованием касательно Web3, но впоследствии удалила ее. Однако текст сохранился на одном из сайтов по поиску работы.


В мае 2021 года Apple открыла вакансию менеджера по развитию бизнеса с пятилетним стажем в криптовалютной индустрии. Он должен был возглавить партнерскую программу в сегменте «альтернативных платежей».


Осенью гендиректор компании Тим Кук рассказал о личных инвестициях в криптовалюты и отсутствии планов по запуску Apple связанных с цифровыми активами сервисов.


В начале 2022 года Кук заявил, что корпорация видит «большой потенциал» в секторе метавселенных и не исключает инвестиций в данное направление.


Напомним, в феврале видеохостинг YouTube разместил вакансию директора по управлению продуктами Web3.

# Экономика apple, web3, новости
По материалам: ForkLog

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