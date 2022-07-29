Автомобильной промышленности предсказали проблемы
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Автомобильной промышленности предсказали проблемы

Автомобильной промышленности предсказали проблемыГлава Renault заявил, что проблемы автопроизводителей с поставками не решатся внезапно

Глава Renault Лука де Мео заявил, что автомобильную промышленность во всем мире по-прежнему будут ждать трудности с поставками комплектующих, передает CNBC. По его мнению, проблема ограничения цепочек поставок не решится быстро.

Логистические проблемы после начала специальной военной операции вызвали дефицит деталей для выпуска машин, который поспособствовал приостановке производства во всем мире. «Мы [в компании Renault] не ожидаем, что ситуация внезапно полностью улучшится. Но при этом мы научились справляться с этой сложностью», — рассказал он о дальнейшем развитии событий в отрасли производства автомобилей.

Тем не менее ограничения в логистике становятся все слабее, а ситуация постепенно улучшается, добавил глава Renault. В мае и июне обстановка с поставками уже была относительно неплохой. Однако миру все еще не хватает «прозрачности цепочек поставок», считает он.

29 июля компания Renault предоставила финансовый отчет по итогам полугодия, где оценила прибыль и чистый убыток от прекращения деятельности в России. Так, уход с российского рынка стоил компании 2,3 миллиарда евро. Выручка автопроизводителя упала на 10 процентов, до 21,057 миллиарда евро.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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