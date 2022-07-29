Бигрина и Ромашов определились, как потратить деньги со свадьбы

Вадим Карасев

Настя Бигрина делает всё возможное, чтобы заинтересовать своих фанатов скорыми интересными новостями и серьёзными переменами в её жизни. При этом Женя Ромашов уже успел рассказать, что занимается поисками хорошей съемной двухкомнатной квартиры. Именно таким образом они решили потратить деньги, которые получили на свадьбу: снимут квартиру в Москве и устроят там одну большую кладовку, вместо той, что у них на Дом-2. Кроме того, они там спокойно смогут выяснять отношения не под прицелами камер.Более того, ходят слухи, что Ромашовы намереваются покинуть проект. Велика вероятность, Что-то но отправятся в свадебное путешествие и после него не станут возвращаться на Дом-2. Они построили отношения, поженились и теперь готовы завести детей. Что ещё нужно для пары, чтобы наконец-то забыть о бесконечных обсуждениях? Однако не ясно, как быть с аппаратурой для звукозаписи, которую музыканту позорили спонсоры проекта?