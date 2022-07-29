Биткоин-биржа Zipmex обратилась в суд для защиты от кредиторов
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Биткоин-биржа Zipmex обратилась в суд для защиты от кредиторов

Биткоин-биржа Zipmex обратилась в суд для защиты от кредиторов


Таиландская криптовалютная биржа Zipmex подала в суд Сингапура прошение о защите от кредиторов. Мораторий вступит в силу автоматически на 30 дней, согласно законодательству страны.


22 июля юридическая компания Morgan Lewis Stamford подала пять соответствующих заявлений от имени нескольких связанных с биржей юридических лиц.


Топ-менеджмент намерен добиться продления моратория на срок до шести месяцев для предотвращения судебных исков кредиторов. На аналогичный шаг пошло руководство криптолендинговой платформы Vauld (долг составляет $402 млн).


Платформа столкнулась с нехваткой ликвидности после возникновения проблем у партнеров Babel Finance и Celsius Network. Их обязательства составляют $5 млн и $48 млн соответственно


«Моратории дадут Zipmex Group передышку и время, необходимые для изучения вариантов урегулирования ситуации. В частности, на возврат средств у Babel Finance. Также оно необходимо для разработки плана реструктуризации и привлечения дополнительных инвестиций» — заявили в компании.


Представители биржи сообщили об интересе неназванных сторон к потенциальным инвестициям. Они добавили, что переговоры находится на «продвинутой стадии».


Напомним, 20 июля Zipmex приостановила вывод средств, сославшись на «нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров». 


Спустя несколько дней платформа частично возобновила депонирование и вывод средств.


Ранее аналитики Kaiko допустили банкротство некоторых криптовалютных бирж из-за ненативной конъюнктуры рынка, сокращения клиентской активности и проблем ряда участников индустрии. 


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По материалам: ForkLog

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