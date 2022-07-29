Бухынбалтэ не желает комментировать насмешки со стороны семьи Кутузовых

Вадим Карасев

По мнению Ульяны Кутузовой и не супруга Александра Кутузова всё домовцы являются марионетками, которых дёргают за ниточки более опытные кукловоды. Саша даже добавил, что все они петухи, то есть, продажные люди, которые сами себя не уважают. Более того, он добавил, что Барзиков совершенно не любит Кристину Бухынбалтэ и строит с ней отношения исключительно ради проекта. Кутузов уверен, что скоро Ваня бросит Крис, так как она вялая мышь, а Барзикову нужна темпераментная женщина — почти богиня.Естественно, девушка отказалась комментировать сложившуюся ситуация и она уж точно не считает себя мышью. Фанатам в микроблоге Кристина сообщила, что не станет опускаться до уровня семьи Кутузовых и оправдываться. Барзиков же подтвердил, что это полный бред и в итоге обиделся на Сашу. Кроме того, Кутузов уверен, что Крис проектная, поэтому за пределами Дом-2 отношений с Барзиковым у неё не будет. Но доказать свои слова ему нечем.