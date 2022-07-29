Бывший глава Xbox Питер Мур рассказал, что Microsoft «поощряла» консольные войны

Вадим Карасев





Питер Мур был одним из руководителей Xbox в начале развития игрового направления Microsoft. Он отвечал за подразделение в американской корпорации, которое курировало развитие Xbox и Xbox 360.

В рамках подкаста Front Office Sports, который, в первую очередь, посвящен спорту, Питер Мур вспомнил и о своей работе с Xbox. Ведущие подкаста спросили его про консольные войны между Xbox и Playstation, которые сейчас руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер старается не разжигать. По словам Мура, в эпоху становления бренда Xbox избежать консольные войны было невозможно, и Microsoft даже их поощряла:

Да, мы поощряли консольные войны, но не для того, чтобы создавать разногласия, а чтобы бросить вызов друг другу. Я имею в виду Xbox и PlayStation. Если бы Xbox не настояла на развитии своего курса после всех неудач вроде «красного кольца смерти», то игровая индустрия сейчас была бы куда более «бедным» местом. Не было бы той конкуренции, что есть сейчас.

Питер Мур отметил, что сейчас интересно следить за конкуренцией между Xbox и Playstation, которые имеют разные стратегии развития, но сражаются за одну аудиторию.