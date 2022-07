Celsius сообщила об утечке пользовательских данных из-за компрометации Customer.io

Криптолендинговая платформа Celsius Network пострадала от утечки данных, произошедшей из-за компрометации сервиса электронной почты Customer.io. Об этом компания сообщила в электронном письме, пишет The Block.

В Celsius не считают, что утечка несет высокие риски для пользователей. При этом в компании отметили, что инцидент является «серьезным нарушением отношений между поставщиком и клиентом», и обратились в соответствующие органы.

Изначально Customer.io заверил криптолендинговую платформу, что данные ее пользователей не затронуты, заявили в Celsius. Однако позже сервис все же подтвердил утечку электронных почт клиентов Celsius.

Последняя утверждает, что удалила все переданные Customer.io данные сразу после сообщений об инциденте.

В результате утечки пользователи Celsius могут подвергнуться волне фишинговых атак, предупредили специалисты.

⚠️ Celsius users should expect phishing emails along the lines of "Verify your wallet to withdraw your funds" that will phish for your SRP/PKey due to this



Remember, your SRP should only be known to you and you only https://t.co/QYuDhEE7aL