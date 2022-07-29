Celsius сообщила об утечке пользовательских данных из-за компрометации Customer.io

Криптолендинговая платформа Celsius Network пострадала от утечки данных, произошедшей из-за компрометации сервиса электронной почты Customer.io. Об этом компания сообщила в электронном письме, пишет The Block.

В Celsius не считают, что утечка несет высокие риски для пользователей. При этом в компании отметили, что инцидент является «серьезным нарушением отношений между поставщиком и клиентом», и обратились в соответствующие органы.

Изначально Customer.io заверил криптолендинговую платформу, что данные ее пользователей не затронуты, заявили в Celsius. Однако позже сервис все же подтвердил утечку электронных почт клиентов Celsius.

Последняя утверждает, что удалила все переданные Customer.io данные сразу после сообщений об инциденте.

В результате утечки пользователи Celsius могут подвергнуться волне фишинговых атак, предупредили специалисты.

⚠️ Celsius users should expect phishing emails along the lines of "Verify your wallet to withdraw your funds" that will phish for your SRP/PKey due to this



Remember, your SRP should only be known to you and you only https://t.co/QYuDhEE7aL — harry.eth 🦊💙 (whg.eth) (@sniko_) July 28, 2022

Напомним, причиной взлома Customer.io стало злоупотребление доступом к информации одним из сотрудников. В результате об утечке пользовательских данных сообщил NFT-маркетплейс OpenSea.

В Customer.io заявили, что, кроме OpenSea, пострадали еще пять других клиентов компании. Их названий сервис не раскрыл.

В середине июля Celsius подала заявление о банкротстве. Позже глава компании Алекс Машинский сообщил, что по состоянию на 13 июля компания владела активами на $4,3 млрд. Ее обязательства перед клиентами и кредиторами составили $5,5 млрд.

Криптолендинговая платформа представила план реорганизации бизнеса, ориентированный на майнинговую дочернюю компанию. Прибыль от добычи биткоина планируют направить на возмещение потерь пользователям и выплаты кредиторам.