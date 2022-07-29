ЧП: В московском хостеле сгорели люди
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ЧП: В московском хостеле сгорели люди

ЧП: В московском хостеле сгорели люди
Как сообщает пресса, решетки на окнах не дали спастись людям. Восемь человек погибли при пожаре в хостеле на Алма-Атинской. Стали известны подробности случившегося, и удалось ли спасти жителей многоэтажки. СМИ сообщают, что изначально было известно только о шести жертвах страшного пожара на юге Москвы. К этому часу количество погибших возросло до восьми. Все они отравились угарным газом. Известно, что возгорание началось на первом этаже многоквартирного дома. Пожарники смогли вытащить из пламени женщину, которая находилась на втором этаже дома. Также отмечается, что четыре человека пострадало. В попытке спасения люди прыгали из окон. Жильцов госпитализировали с травмами. Очевидцы делились жуткими подробностями. «Пожар произошел на первом этаже, там на окнах стоят решетки, их ломали, когда все началось. Люди выли и стонали», — говорили они. «Доходило аж до третьего этажа пламя, с первого до третьего», — вспоминает житель дома Михаил. Он отметил, что помог соседям, заблокированным в квартирах. «Я дал им свою футболку, чтобы люди хоть как-то могли дышать, потому что в такой панике люди просто не понимают, что им делать», — рассказал парень. Возгорание ликвидировано, но потушить пожар было трудно сделать из-за решеток на окнах. Коллеги пишут, что МЧС-ники уже разрешили жильцам вернуться в свои квартиры. Только гостям сожженного хостела велено продолжать находиться на улице. К слову, одно койко-место обходилось постояльцам в 335 рублей за сутки. Его существование возмущало соседей места размещения. Люди обращались с жалобами в прокуратуру. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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