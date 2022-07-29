Чулпан Хаматова после богатой жизни в России влачит жалкое существование в Латвии

Сбежавшая актриса Чулпан Хаматова призналась, что не привыкла к такой жизни. Несколько месяцев артистка проживает в Латвии и работает в рижском театре. Чулпан Хаматова не скрывает, что текущий уровень жизни ее не устраивает, ведь в России все было по-другому. В первое время за границей Хаматовой помогали друзья, ведь артистка не могла снять деньги с российских карт. Со временем Чулпан начала работать в рижском театре, и ситуация изменилась к лучшему. Но все же Хаматова признается, что не может позволить себе жить на широкую ногу, как это было на Родине.«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! — призналась 46-летняя актриса. — Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!» Одно время Чулпан хотел помочь бизнесмен Олег Тиньков. Предприниматель звонил артистке, но она ответила отказом. «Российские карты были заблокированы, у меня началась паника. У меня большое количество друзей, они помогают. У меня нет такого отчаяния!» — подчеркнула Хаматова. По поводу антироссийской позиции Чулпан Хаматовой уже высказались многие известные персоны. Они считают Чулпан предательницей, которой не стоит возвращаться в РФ, сообщает RusDelfi.