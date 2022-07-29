Дату релиза Warhammer 40,000: Darktide для Game Pass и Xbox Series X | S перенесли
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Дату релиза Warhammer 40,000: Darktide для Game Pass и Xbox Series X | S перенесли

Дату релиза Warhammer 40,000: Darktide для Game Pass и Xbox Series X | S перенесли


Разработчики Warhammer 40,000: Darktide планировали выпустить проект 13 сентября на Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра должна стать доступна в Game Pass. Но сегодня был объявлено, что выход проекта задерживается.

Новая дата релиза для Warhammer 40,000: Darktide — 30 ноября 2022 года. При этом, 30 ноября игра станет доступна только на PC в Steam. Что касается Xbox Series X | S — на консоли проект выйдет «вскоре после этого», пока без уточнения даты выхода. Разработчики отмечают, что им требуется дополнительное время, чтобы «улучшить стабильность, производительность и отработать ключевые системы».

Отметим, что после релиза игра Warhammer 40,000: Darktide должна быть добавлена в Game Pass не только на Xbox Series X | S, но и на PC. Однако, на 30 ноября заявлен релиз проекта только в Steam. Похоже, в Game Pass на PC игра выйдет одновременно с релизом на Xbox Series X | S.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Дату релиза Warhammer 40,000: Darktide для Game Pass и Xbox Series X | S перенесли
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