День 29 июля в истории

Международный день тигра.

Праздник был установлен в 2010 году на Международном форуме по проблемам сохранения тигра на Земле (так называемом «Тигрином саммите»), который проходил в Санкт-Петербурге.

К сожалению, на сегодняшний день тигры находятся под угрозой исчезновения. В мире сохранилось не более 5 тысяч особей. За последние сто лет их популяция сократилось в 25 раз. Тигр внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу России и в охранные документы многих стран мира.

В России обитает 95% популяции самого крупного в мире тигра — амурского (порядка 400-500 особей). В нашей стране ведётся активная работа по увеличению численности этих животных. Помимо создания новых заповедников и природоохранных зон на территории страны, ведется работа и на законодательном уровне. В 2013 году были приняты закон, ужесточающий ответственность за продажу и убийство редких кошачьих видов. Кроме того в 2013 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина был создан Фонд по охране амурских тигров.

День системного администратора.

Праздник отмечается ежегодно в последнюю пятницу июля. Его придумал американский сисадмин Тед Кекатос.

Впервые День системного администратора отметили в июле 2000 года. Команда разработчиков программного обеспечения небольшой компании устроила пикник на окраине Чикаго.

48 лет назад (1974) по распоряжению председателя КГБ СССР Юрия Андропова создана группа «Альфа» для борьбы с терроризмом.

Решение о создании этого подразделения было принято после террористического акта на XX Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, жертвами которого стали одиннадцать членов израильской олимпийской сборной.

Первоначально подразделение называлось просто «А». «Альфой» его окрестили журналисты в период августовского путча 1991 года.

Вновь созданная структура формировалась только из сотрудников органов КГБ, прошедших специальную подготовку и годных по состоянию здоровья к службе в ВДВ. Первым руководителем группы был Герой Советского Союза полковник Виталий Бубенин.

До 1985 года подразделение «Альфа» находилось в личном подчинении генерального секретаря и руководства КГБ. С 1998 года входит в ФСБ РФ.

Боевым крещением «Альфы» стал штурм дворца Амина в Кабуле в декабре 1979 года. На счету бойцов группы множество случаев освобождения заложников, захваченных террористами. В их числе в Буденновске (1995), в Минеральных водах (2001), в Театральном центре на Дубровке в Москве (2002), в Беслане (2004) и др.

59 лет назад (1963) состоялся первый испытательный полёт реактивного самолёта Ту-134.

Лайнер был спроектирован в начале 1960-х годов в ОКБ имени Туполева. Серийный выпуск Ту-134 осуществлялся на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 года.

Самолёт стал одним из наиболее удачных советских проектов в области пассажирского самолетостроения. В историю отечественной гражданской авиации он вошел как самый массовый самолет. За почти 20 лет было построено более 850 таких лайнеров. Он активно продавался за рубеж, в основном в социалистические страны.

В мае 2019 года Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс. Самолёт перевез пассажиров из Иркутска в аэропорт Мирный на западе Якутии.

80 лет назад (1942) указами Президиума Верховного Совета СССР были учреждены ордена Александра Невского, Кутузова и Суворова.

Орденом Александра Невского награждались командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов, которые проявили «в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей». В период Великой Отечественной войны орденом Александра Невского были награждены более 40 тысяч человек.

Орден Кутузова вручался военачальникам, проявившим выдающиеся способности в штабной работе, при планировании и управлении войсками. Это единственная советская награда разные степени, которого учреждались в разное время: первоначально было учреждено две степени, а позднее была установлена ещё одна. Всего за годы Великой Отечественной войны состоялось 669 награждений орденом Кутузова I степени, 3325 — II степени, 3328 — III степени. Кроме того, свыше полутора тысяч воинских частей и соединений прикрепили этот орден к своим боевым знаменам.

Орден Суворова — первый советский орден, имевший три степени. Он вручался командному составу полков, батальонов, корпу­сов, дивизий, бригад, фронтов и армий за «выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организа­цию боевых операций». Всего орденом Суворова за годы войны было произведено свыше 7000 награждений, в том числе более 1500 — соединений, частей и учреждений Красной Армии.

После распада СССР эти ордена были сохранены и в наградной системе РФ.

Орденом Александра Невского награждаются российские государственные служащие («за плодотворную работу в области государственного строительства, военной и гражданской промышленности, науки, культуры, здравоохранения, за повышение экономической мощи, международного престижа и обороноспособности страны»), а также зарубежные политические и общественные деятели («за установление экономических, политических, культурных, военных связей между Россией и иными странами»).

Орденами Суворова и Кутузова награждаются за подвиги и отличия в боях при защите Отечества при нападении на Российскую Федерацию внешнего противника.

88 лет назад (1934) была создана Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ.

29 июля 1934 года постановлением оргбюро ЦК ВКП (б) при Народном комиссариате иностранных дел был создан Институт по подготовке дипломатических и консульских работников. Позднее институт был преобразован в Высшую дипломатическую школу, а в 1974 году — постановлением Совета Министров СССР в Дипломатическую академию Министерства иностранных дел.

Дипломатическая академия МИД России - старейшая дипломатическая академия мира. Вуз — один из известных и престижных центров подготовки и переподготовки дипломатических кадров, специалистов в области международных отношений, экономики, политологии и юриспруденции.

За годы своего существования Академия выпустила более 7 тысяч профессиональных дипломатов, из которых свыше 500 человек получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Её выпускники занимают высокие посты в Совете Федерации, Государственной Думе, администрации главы государства, министерствах и ведомствах, субъектах Федерации, являются известными учёными, журналистами, бизнесменами.

300 лет назад (1722) начался Персидский поход Петра I.

Поход в прикаспийские владения Персии Пётр I предпринял с целью оказать помощь закавказским народам в освобождении от персидского господства, а также установить связи с восточными странами. 29 июля 1722 года русские войска численностью 22 тысячи человек под командованием императора на 274 кораблях Каспийской военной флотилии вышли из Астрахани к устью Терека.

Военные действия завершились в сентябре 1723 года подписанием Петербургского мирного договора. Персидский шах признал за Россией южное и западное побережья Каспийского моря с городами Дербентом, Баку, Рештом и провинциями Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад.

436 лет назад (1586) был основан город Тюмень.

Первый русский город Сибири был заложен воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным как форпост для освоения Сибири и Дальнего Востока на месте древнего городища, столицы Тюменского ханства. В разные годы он входил в состав Сибирской и Тобольской губерний, Тобольской провинции Тобольского наместничества, Тюменской (Тобольской) губернии Тюменского уезда, Тюменского округа. С 4 августа 1944 года — административный центр Тюменской области.

Современная Тюмень — это крупный промышленный центр, город науки, культуры и спорта. С 2021 года носит почетное звание «Город трудовой доблести».

64 года назад (1958) президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Его создание стало «ответом» на успехи СССР в космосе. Первым руководителем НАСА стал президент Технологического института Кейза Томас Кейт Гленнан.

Эта правительственная организация, осуществляет координацию и выполнение национальных программ освоения космоса и научно-технических исследований в области авиации и космонавтики.

71 год назад (1951) в Лондоне (Великобритания) состо­ялся первый конкурс красоты «Мисс Мира».

В нем приняли участие 21 представительница Великобритании и 5 — других стран мира. Победительницей стала шведка Керстин Хоканссон. Она получила в качестве приза ювелирное ожерелье и чек на 1 тысячу фунтов.

76 лет назад (1946) открылась Па­рижская мирная конференция.

В её работе приняли участие делегации 21 страны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Австралии, Бельгии, Белорусской ССР, Бразилии, Греции, Индии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Украинской ССР, Чехословакии, Эфиопии, Югославии, Южно-Африканского Союза. На встрече, которая продлилась до 15 октября, были рассмо­трены проекты мирных договоров стран антигитлеровской коалиции со странами, выступавшими на стороне Германии во Второй мировой войне — Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией. 10 февраля 1847 года состоялось подписание мирных договоров.

123 года назад (1899) завершилась 1‑я Гаагская мирная конференция.

Она была созвана по инициативе российского императора Николая II. В работе форума, который открылся 18 мая, приняли участие представители 26 государств, в том числе Великобритании, США, Германии, Франции, Италии и Японии.

В ходе работы дипломатического саммита был принят целый ряд документов, которые стали основой международного гуманитарного права. Среди них, конвенции «О мирном решении международных конфликтов» и «О законах и обычаях войны на суше», а также декларация, запрещающая применение разрывных пуль и снарядов с удушающими газами.