Денежная энергетика: почему финансы утекают сквозь пальцы и что с этим делать

Вадим Карасев

Удача в денежной сфере является приходящей и уходящей, но у некоторых людей она пропадает на очень долгий срок. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, с чем это может быть связано и как это можно исправить.

Деньги — это то, без чего невозможно жить спокойно и стабильно. Финансовые средства нужны буквально для всего, поэтому данную сферу смело можно назвать самой важной из всех. Именно поэтому в самую первую очередь эксперты советуют вам пользоваться аффирмациями на успех и процветание. Они помогут справиться с практически любыми ментальными проблемами, блокирующими путь к денежному счастью.

Нежелание вести учет финансов

Деньги любят контроль и счет. Многие люди, которым на голову падает сказочное богатство, быстро его теряют, потому что они не учитывают расходы и тратят деньги безмерно и бездумно. Когда человек учитывает расходы и доходы. Сопоставляя их друг с другом, он удерживает себя от ненужных трат. Это позволяет держаться на плаву и обретать мотивацию для того, чтобы повышать доходы.

Нежелание планировать дела на будущее

В основном финансовой удачи лишаются те, кто живут одним днем. Они тратят деньги, не понимая, что им понадобится завтра, на следующей неделе, в следующем месяце. Это очень важно. Когда человек планирует покупки на будущее, держа в голове все статьи расходов, это позволяет ему стабилизировать свое финансовое положение.

Страх перед богатством

Многим из нас с детства внушали мысль о том, что все богатые люди жулики, воры и просто плохие личности. Это могло сформировать страх успеха в умах многих из нас. Если вы хотя бы немного на подсознательном уровне сомневаетесь в том, хотите разбогатеть или нет, это уже может поставить сильный блок на финансовые потоки. Страхи — это стена, которую нужно не строить, а рушить. Не верьте в клише и предрассудки. Думайте своей головой.

Слабая вера в себя

Человек, который не верит в свой финансовый успех и в успех в делах, связанных с работой или бизнесом, обречен на бедность. Очень важно верить в то, что вы делаете, а также в то, к чему стремитесь. У каждого должна быть цель в жизни и понимание того, как этой цели добиться. Это основа финансового процветания и самодостаточности.

Негатив

Негативное отношение к миру, к себе и к людям — это прямая дорога к бедности и неудачам в делах и работе. Казалось бы, это никак не связано с финансовыми потоками и энергетикой, но связь тут самая что ни на есть прямая. Люди с оптимистичным складом ума всегда на шаг впереди тех, у кого стакан наполовину пуст. Тут важно помнить про закон притяжения. Негативные люди думают о плохом, поэтому плохое и притягивается. Оптимисты же думают мыслят в правильном ключе. Это спасает их от проблем и дарит удачу.

Зависть

Зависть — один из самых страшных врагов финансового успеха. У завистливых людей деньги утекают прочь из жизни, потому что они живут не в своей шкуре. Они постоянно сравнивают себя с окружающими и фокусируются не на своих деньгах, а на чужих.

Более того, зависть разрушает веру в себя, что, как было сказано выше, тоже отрезает путь к финансовому процветанию. Не нужно завидовать другим людям. Избавиться от этого ужасного чувства вам помогут советы, о которых мы рассказывали в другой нашей статье.

Отсутствие помощи и благодарности

Люди не умеют говорить банальное «спасибо», что также ставит определенный блок на финансовую удачу. Дело в том, что в мире все циклично. Сначала помогаете вы, потом помогают вам. Те люди, которые умеют лишь принимать чужую поддержку, но не пытаются творить добро в ответ, обречены на провал в сфере финансов.

То же самое касается и тех, кто не умеет благодарить людей за помощь. Это фундаментальное правило удачи на все времена. Люди, которые умеют говорить слова благодарности, всегда на хорошем счету у госпожи фортуны.