Депутат Худяков: «Верка Сердючка выступила для россиян. Память девичья – забыла, когда и где берет»

За последние два месяца под горячую руку Романа Худякова попали Максим Галкин, Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, группа Little Big. Дошла очередь и до Андрея Данилко, который наиболее известен по образу Верки Сердючки. Политик жестко раскритиковал и высмеял артиста.

Роман Худяков как только не оскорбил Данилко — назвал его «лживым существом, фриком». 45-летний депутат не стал церемониться и честно объяснил, почему презирает музыканта.

«Украинский трансвестит Верка Сердючка, получившая на конкурсе «Евровидение» второе место, совсем завралась. Даже язык не поворачивается назвать «бородатую женщину» исполнителем Андреем Данилко. Какой это Андрей?! Это недоразумение в женском наряде», — написал в личном блоге госдеятель.

По словам политика, Андрей еще восемь лет назад уверял, что ноги его не будет на российской сцене, однако все это время певец выступал по городам нашей страны и зарабатывал немалые деньги. «Вот это существо орет со сцены паскудные «кричалки» про нашего президента и скачет. На канале ICTV Сердючка сообщила, что полностью отказалась от гастролей в России. А как же корпоративы и частные вечеринки до 2016 года и позже?! — негодует Худяков. — Причем, и на территории России, и для русских гостей на курортах Турции, Швейцарии, других стран. Где платили — туда и ехала».

Роман Иванович не сомневается — если бы Данилко не запретили въезд в Россию на 50 лет, то он бы с удовольствием продолжил тут гастролировать и давать концерты.

«После начала спецоперации Сердючка выступила на Youtube для россиян. Ну, и на «Новой волне» в Сочи в 2018 году украинский трансвестит присутствовал. Наверное, у нее просто память девичья — забыла, когда и где берет — я про деньги. Сограждане, состоятельные россияне, вы эту девушку лучше больше на вечеринки не зовите», — заключил депутат, обратившись к соотечественникам.