Digital Foundry провели анализ Forza Horizon 5 Hot Wheels
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Digital Foundry провели анализ Forza Horizon 5 Hot Wheels

Digital Foundry провели анализ Forza Horizon 5 Hot Wheels


Специалисты Digital Foundry опубликовали анализ дополнения Hot Wheels для игры Forza Horizon 5. Дополнение было отлично встречено критиками и игроками, а теперь его оценили и технические эксперты, которые тоже остались довольны увиденным.

В своем видео специалисты Digital Foundry отмечают, что «мир Hot Wheels» в Forza Horizon 5 сделал огромный скачек вперед, в сравнении с тем, что можно было видеть в Forza Horizon 3 с аналогичным дополнением. В ролике тестируется дополнение Hot Wheels из Forza Horizon 5 на разных консолях, вот некоторые моменты из видео:



В целом, производительность в DLC на консолях не отличается от производительности в базовой игре. На Xbox Series X разрешение 2160p в обоих режимах, на Xbox Series S в режиме качества 1440p (в режиме производительности 1080p). На Xbox One X — 2160p, на Xbox One — 1080p.



Загрузка на Xbox Series X — 26 секунд, на Xbox One — 1 минута 50 секунд.



На Xbox One S, в сравнении с другими консолями, модели более низкого качества.



Облака выполнены в 2D.



На консолях отсутствует TAA сглаживание, которое есть на PC.



В релизной версии DLC нет отражений с трассировкой лучей, несмотря на то, что в трейлере это было показано.

Ниже можно посмотреть детальный разбор Hot Wheels в Forza Horizon 5.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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