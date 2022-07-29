Дилара воссоединилась с Моргенштерном, отправившись с рэпером на свидание в Диснейленд после его измены

Вадим Карасев

История отношений 24-летнего Моргенштерна* (признан иноагентом) и 22-летней Дилары Зинатуллиной продолжается несмотря на то, что поженившаяся в прошлом году пара официально объявила о своем расставании. Знаменитостей застукали на свидании в Диснейленде.

Накануне Дилара заинтриговала своих поклонников. "Сегодня иду на свидание! Угадаете, с кем?" — заявила красотка.



Впоследствии девушку заметили в Диснейленде в компании Моргенштерна*. Поклонники подозревают, что звездная пара наконец воссоединилась.

Музыкант и его экс-супруга пока никак не комментируют свои нынешние отношения. Минувшей весной Дилара признавалась, что все еще любит скандального артиста.

"Я люблю его. Любовь — это, по мне, больше, чем просто желание быть рядом, или страсть, или общая положительная оценка человека, когда тебе в нем все нравится. Любовь — это когда ты просто хочешь, чтобы у кого-то все было хорошо, какие бы там ни были у вас конфликты и обиды. Я вот во многом его не понимаю, до сих пор злюсь, до сих пор за многое не простила, но мне кажется, я бы могла за него убить. Не представлю, чтобы кому-то я позволила его обидеть или навредить ему. Так что да, люблю", - говорила красотка.



Раскрыто имя предполагаемой любовницы Моргенштерна*

Поклонники обратили внимание на девушку Дарью, публиковавшую снимки с Моргенштерном* из отеля - причем на фоне кровати. Красотка явно намекала на произошедшую близость с артистом.

Тем не менее 21-летняя Дарья явно так и не смогла стать второй Диларой - к тому же, Алишеру вряд ли пришлось по вкусу, что девушка тайно снимала его.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов