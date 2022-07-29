Для чего нужна вакуумная упаковочная машина

Вадим Карасев

Магазинные упаковки должны быть герметичными и прочными - это нужно и для безопасности продукта, и для того, чтобы просто вызывать у покупателей доверие. Такую упаковку можно сделать с помощью вакуумного приспособления, которое закрывает ёмкость таким образом, чтобы в ней не оставалось отверстий.

Какими бывают эти машины и где применяются?

Типы вакуумных упаковочных аппаратов

Эти устройства делятся на несколько типов:

однокамерная - применяется в пищевой промышленности, преимущественно для крупных порций и объёмов;

двухкамерная - для крупных объёмов производства;

бескамерная - для габаритных предметов, но не пищевых продуктов;

бытовая - для небольших размеров, упаковка отличается малыми размерами.

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Для чего используются такие машины

Устройства применяются в различных сферах - преимущественно в пищевой промышленности. Коммерческие и бытовые упаковочные приборы используются для надёжного запаивания любых пластиковых упаковок - что бы в них ни хранилось.

Такие упаковки позволяют обеспечить более продолжительный срок годности и большую сохранность, чем в обычных пакетах. В них продаются и те товары, которые нельзя отнести к пищевым продуктам - например, стиральные порошки или шариковые ручки.

Всё, что может быть продано в магазине, лучше реализовать именно в герметично запаянных упаковках: так товар производит ещё большее впечатление новизны, и покупателю проще убедиться в том, что до этого к нему не прикасался никто из других покупателей.

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