Дмитрий Тарасов тайно встречался со своей бывшей женой

Футболист Дмитрий Тарасов после развода продолжил встречаться с Ольгой Бузовой. Спортсмен женат на Анастасии Костенко уже четыре года, но до сих пор получает в личку вопросы о своей бывшей жене. Накануне футболист провел в Сети рубрику «Было/Не было». Среди прочего фанаты поинтересовались, общался ли он наедине с Ольгой Бузовой уже после развода? Ответ Тарасова удивил многих. Как утверждает Дмитрий, после того, как его брак с Бузовой был расторгнут, они продолжали общаться. Подробностями этих встреч он, конечно, делиться не стал, чем разочаровал любителей сенсаций.«Да было, общались! Но пусть это останется тайной», — сказал Тарасов. Забавно, что раньше Бузова пользовалась темой развода для пиара, а теперь к этому же методу прибегает её бывший муж. Очевидно, что Дмитрий упоминает экс-супругу в своих сторис не просто так, а для того, чтобы поднять охваты. Для этого же он недавно исполнил с женой кавер на одну из песен Бузовой. А ведь еще несколько лет назад Тарасов выступал против хайпа и говорил о том, что ему не никогда не нравилось устраивать из личной жизни шоу. Напомним, что Тарасов недавно вляпался в крупный скандал. Блогер Ольга Лейбман обвинила спортсмена во флирте с незнакомками в тренажерном зале, обозвав многодетного отца «кобелем». Позже выяснилось, что Дмитрий на самом деле общался с инструктором и не давал своей жене поводов для ревности.