Дочка Анны Седоковой закрутила роман с гонщиком

17-летняя дочь певицы Анны Седокова, Алина влюбилась. Казалось бы, еще совсем недавно певица Анна Седокова делилась видеороликами из отпуска, когда ее дочь была бунтующим подростком. И вот все кардинально изменилось. Семнадцатилетняя Алина уже практически невеста. Девушка опубликовала видео со своим бойфрендом, где они обнимаются и целуются, – таким образом она поздравила любимого с днем рождения, 22-летнего гонщика Александра Вартаняна. Его считают весьма перспективным спортсменом, он уже завоевал множество медалей за участие в международных соревнованиях. Судя по всему, Анна Седокова ничего против возлюбленного дочери не имеет. Кстати, сама певица родила дочку, когда была не намного старше ее сейчас – в 23 года.Ради заботы о дочке Алине и семейной жизни с ее отцом, футболистом Валентином Белькевичем, она бросила работу в суперпопулярной группе «ВИА Гра». Она строила надежды, что брак будет похож на сказку, но больно обожглась. Муж стал изменять певице, и она ушла от него с маленьким ребенком на руках. До 2014 года отец присутствовал в жизни Алины, но дальше случилась трагедия — спортсмен внезапно скончался. Седокова рассказывает, что жизненные обстоятельства закалили характер её старшей дочки. Она сама справлялась с уроками и вообще вела себя как более взрослый и ответственный человек. Единственный период, когда певица жаловалась на Алину, был связан с переходным возрастом. Артистка откровенно признавалась, что их отношения тогда были напряженными, но буря стихла и сейчас они общаются, как лучшие подруги.