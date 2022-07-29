Двое погибших в спецоперации иркутян награждены орденами Мужества посмертно

Погибших во время исполнения воинского долга на Украине иркутян Романа Ветрова и Павла Ковпака наградили орденами Мужества (посмертно). Награды родственникам передал мэр города Руслан Болотов. На вручении наград присутствовали родители военнослужащих Олег и Лариса Ветровы, Сергей и Елена Ковпак, сообщает пресс-служба администрации города.

Роман Ветров родился 19 июля 1999 года в Иркутске. Учился в школе №19. Погиб при исполнении воинского долга 25 апреля. Павел Ковпак родился 22 октября 2000 года в Иркутске. Учился в школе №6. Погиб при исполнении воинского долга 30 апреля 2022 года. Бойцы захоронены на Маратовском кладбище на участке для почетных граждан города Иркутска.