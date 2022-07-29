Фанаты Ани Лорак не могут вернуть деньги за билеты

Певица Ани Лорак отменила концерт в России. Несколько месяцев назад артистка отменила большой тур по России и предпочла уйти в тень. Из-за этого страдают поклонники Ани Лорак, которым удается с большим трудом возвращать деньги за билеты. Сама Лорак предпочитает не комментировать перемены на профессиональном поприще, да и вообще не озвучивает свою позицию по поводу происходящего в мире. Несмотря ни на что, в России очень много фанатов 43-летней исполнительницы. Правда, некоторым из них пришлось разочароваться в Ани. Так, 21 марта Лорак должны была петь в Нижнем Тагиле, но выступления не состоялось, несмотря на то, что поклонники заплатили деньги за билеты, которые организаторы мероприятия не торопились отдавать обратно. Дело было передано в суд — один из пострадавших смог добиться возврата средств и даже взыскать моральную компенсацию.«В связи с отказом организатора удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке территориальным отделом Управления Роспотребнадзора было принято решение о подаче искового заявления в мировой суд для защиты прав потребителя», — поделились в ведомстве с Uralinform. Пока неизвестно, вернется ли Ани Лорак в Россию или же продолжит покорять Европу. Недавно исполнительница засветилась на корпоративе в Армении, где удивила публику располневшей фигурой. Также стало известно, что от певицы отвернулись близкие. «Мне иногда кажется, что молчание может быть громким. К сожалению, я так и не дождалась ее мнения, которое многое могло бы означать. Но никто никому ничего не должен. Ты так чувствуешь, это твое право. Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся больше», — негодовала лучшая подруга Ани, титулованная гимнастка Лилия Подкопаева.