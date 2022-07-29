Федор Бондарчук высказался об Андрее Разине
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Федор Бондарчук высказался об Андрее Разине

Федор Бондарчук высказался об Андрее Разине
Режиссер Федор Бондарчук признался, что у него двоякое мнение о продюсере. Актер в 2009 году во время программы «Кино в деталях», где его гостем был музыкант Юрий Шатунов, рассказывал, какого он мнения о продюсере «Ласкового мая» Андрее Разине.
«Мне с Андреем приходилось работать. Я снимал музыкальное видео для его продюсерского проекта. Он, конечно, феноменальный человек. Он — великий продюсер. И действительно сложно разобраться, где там правда, а где нет. То, что он говорит, а ты думаешь: «Господи. Подождите. Дайте мне очухаться», сказал    Федор Бондарчук. На это Шатунов отмечал: «Он делает все настолько спонтанно, насколько это идет само». Напомним, что Андрей Разин последний год живет в Америке. Юрий Шатунов ушел из жизни не так давно в возрасте 48 лет.
# Шоу-бизнес Бондарчук Федор
По материалам: z-aya

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