Федор Бондарчук высказался об Андрее Разине

Режиссер Федор Бондарчук признался, что у него двоякое мнение о продюсере. Актер в 2009 году во время программы «Кино в деталях», где его гостем был музыкант Юрий Шатунов, рассказывал, какого он мнения о продюсере «Ласкового мая» Андрее Разине.«Мне с Андреем приходилось работать. Я снимал музыкальное видео для его продюсерского проекта. Он, конечно, феноменальный человек. Он — великий продюсер. И действительно сложно разобраться, где там правда, а где нет. То, что он говорит, а ты думаешь: «Господи. Подождите. Дайте мне очухаться», сказал Федор Бондарчук. На это Шатунов отмечал: «Он делает все настолько спонтанно, насколько это идет само». Напомним, что Андрей Разин последний год живет в Америке. Юрий Шатунов ушел из жизни не так давно в возрасте 48 лет.