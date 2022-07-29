Филипп Киркоров назвал Певцова собакой
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Филипп Киркоров назвал Певцова собакой

Филипп Киркоров назвал Певцова собакой
Певец Филипп Киркоров ответил на нападки артиста. На днях Дмитрий Певцов заявил, что в Крыму необходимо отменить концерты Филиппа Киркорова. Актер даже подписал соответствующую петицию. Несмотря на возмущения звезды кино, певец все же выступил вчера в Феодосии и Ялте. Филипп Бедросович не просто поддержал солдат в госпитале, но и выступил с речью. Музыкант сказал, что продолжит давать концерты, а если кому-то не нравится, то это уже его не касается. Он прислушивается к мнению только своих поклонников.
«Я знаю, сколько тысяч людей отстаивали то, чтобы я все-таки вышел на эту сцену, несмотря на все происки тех, кто не хотел. Но, как говорит великая русская пословица: «Собака лает, караван идет». И этот караван по имени Филипп Киркоров прорывает себе путь в безбрежный океан любви, моей Атлантиды к вам», — обратился 55-летний Киркоров к слушателям. Артист поблагодарил публику, которая верит в него и всегда поддерживает. «Раньше было всего 37 почетных граждан Ялты, и я в эту цифру вошел. Я очень горжусь этим», — добавил певец «КП». Напомним, Дмитрий Певцов подписал петицию с призывом отменить концерты Киркорова. «Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписались в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде», — писал 59-летний актер в личном блоге.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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